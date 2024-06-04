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06:31, 4 июня 2024Мир

Во Франции увидели работу украинских военкомов и ужаснулись

Политик Филиппо призвал к миру на Украине после видео с задержанием из Днепра

Фото: Thomas Peter / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо потребовал от Запада прекратить поддержку Украины. Об этом он написал в соцсети X.

Политик прокомментировал видео из города Днепра (украинское название Днепропетровска), на котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытаются задержать украинца для его мобилизации. Мужчину, которого хотели затолкать в автобус, у военкомов отбили прохожие.

Филиппо описал инцидент как «ужасающее уличное похищение». Он предупредил, что Запад, оказывая поддержку Киеву, ведет украинское население к тотальному истреблению.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Инвалида из Одессы задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он прошел 30-минутную комиссию, на которой его признали годным к военной службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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