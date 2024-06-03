В Львовском ТЦК объяснили мотив сбивших велосипедиста для мобилизации военкомов

Львовский ТЦК заявил, что военкомы сбили велосипедиста из-за эмоций

Администрация Львовского ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкомата) объяснила, почему сотрудники сбили велосипедиста для мобилизации. Об этом учреждение сообщило в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Факт инцидента подтвердили. Военкомы заявили, что украинец отказался показать документы, оскорбил их и попытался сбежать. За ним отправились в погоню на автобусе и сбили его, «не справившись с эмоциями».

О действиях Львовского ТЦК стало известно ранее 3 июля. На появившихся в сети кадрах видно, как автомобиль работников ТЦК подрезал велосипедиста, в результате чего последний упал. При этом машина съехала в кювет.

Ранее в киевском ТЦК объяснили поступок своего сотрудника, который ударил женщину головой в лицо. В военкомате заявили, что их сотрудник, который ударил заступившуюся за задержанного уклониста женщину, действовал «в рамках закона», хотя и «не сдержал эмоций».