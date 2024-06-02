Украинский военнопленный Водян сообщил, что его мобилизовали в ряды ВСУ с астмой

Украинский военнопленный Юрий Водян сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) мобилизовали его в ряды ВСУ с бронхиальной астмой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сотрудники ТЦК 14 ноября 2023 года «затолкали» его в машину на улице в селе Новосевастополь Николаевской области и отвезли в военкомат. После заполнения документов его отправили на медкомиссию, которая, по словам военнопленного, прошла за 15 минут.

Водян с детства страдает бронхиальной астмой, у него также была диагностирована двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония.

Ранее пленный военный Вооруженных сил Украины Тарас Мельничук рассказал, что его мобилизовали, несмотря на то, что он был ограниченно годен к военной службе. В военкомате Мельничук сообщил, что ограниченно годен, так как у него гипоплазия левой почки.