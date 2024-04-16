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12:02, 16 апреля 2024Бывший СССР

Бойца ВСУ с больной почкой отправили на фронт без подготовки

Ограниченно годного к службе бойца ВСУ не обучили пользованию автоматом
Тарас Мельничук

Тарас Мельничук. Кадр: Минобороны России

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Мельничук рассказал, что его мобилизовали, несмотря на то, что он был ограниченно годен к военной службе. Об этом сообщает ТАСС.

В военкомате Тарас Мельничук сообщил, что ограниченно годен, так как у него гипоплазия левой почки. Ему ответили, что он годен для пехотных подразделений, не годен для спецназа, штурмовиков и морского десанта, и отправили на фронт.

По словам бойца, в его батальоне не было боевой подготовки, в том числе его не обучили пользованию автоматом.

Ранее Тарас Мельничук рассказал, как заблудился и попал в плен к российским военным. По его словам, ему просто показали точку на карте, на которой должны были находиться украинские позиции.

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      Илья Таксюр
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