Бойца ВСУ с больной почкой отправили на фронт без подготовки

Ограниченно годного к службе бойца ВСУ не обучили пользованию автоматом

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Мельничук рассказал, что его мобилизовали, несмотря на то, что он был ограниченно годен к военной службе. Об этом сообщает ТАСС.

В военкомате Тарас Мельничук сообщил, что ограниченно годен, так как у него гипоплазия левой почки. Ему ответили, что он годен для пехотных подразделений, не годен для спецназа, штурмовиков и морского десанта, и отправили на фронт.

По словам бойца, в его батальоне не было боевой подготовки, в том числе его не обучили пользованию автоматом.

Ранее Тарас Мельничук рассказал, как заблудился и попал в плен к российским военным. По его словам, ему просто показали точку на карте, на которой должны были находиться украинские позиции.