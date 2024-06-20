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16:21, 20 июня 2024Экономика

Решение Венгрии одобрить антироссийские санкции объяснили

Politico: Венгрия поддержала 14-й пакет санкций в обмен на гарантии Евросоюза

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгрия одобрила включение в 14-й пакет санкций Евросоюза меры против российского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на обещание Брюсселя не мешать строительству атомной электростанции «Пакш-2». Такую версию опубликовало издание Politico.

Перед этим страны ЕС не могли прийти консенсусу из-за позиций Венгрии и Германии. В Берлине опасались, что новые ограничения навредят национальной промышленности. Как пишет Politico, некоторые европейские дипломаты отнеслись к этому с иронией, так как именно Германия не раз упрекала Венгрию за отказ поддержать санкции.

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Постоянные представители государств — членов ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций ранее 20 июня. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ограничения затронут банковские услуги, энергетику и технологии.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который курирует строительство АЭС «Пакш-2», в конце марта говорил, что Будапешт никогда не согласился бы с санкциями против атомной энергетики России, потому что это навредило бы венгерским национальным интересам. По его словам, первый бетон в фундамент «Пакш-2» можно будет залить до конца 2024 года, после того как закончатся работы по укреплению почвы в котловане.

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