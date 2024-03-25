Венгрия заявила о несогласии с западными санкциями против атомной энергии России

Глава МИД Венгрии: мы не согласились бы с санкциями против атомной энергетики РФ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна никогда не согласились бы с санкциями против атомной энергетики России. Его слова приводит РИА Новости.

25 марта глава венгерского внешнеполитического ведомства Сийярто прибыл в Сочи для участия в 13-м Международном форуме «Атомэкспо-2024», который состоится на территории «Сириуса» 25-26 марта.

Ранее министр также подчеркнул готовность Венгрии стать мостом для сотрудничества России с Западом в области атомной энергии. Сийярто напомнил, что он является куратором строительства АЭС «Пакш» совместно с российской корпорацией «Росатом».