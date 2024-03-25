МИД Венгрии заявил о желании быть мостом для России и Запада в атомной энергии

Глава МИД Сийярто: Венгрия готова быть мостом России с Западом в атомной энергии

Венгрия готова быть мостом для сотрудничества России с Западом в области атомной энергии. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто во время выступления на пленарном заседании форума «Атомэкспо» в Сочи, передает РИА Новости.

«Мы рады предоставить платформу для россиян, американцев, немцев, французов, швейцарцев для сотрудничества в области атомной энергии. Мы готовы продолжить эту работу», — рассказал дипломат.

В частности, Сийярто напомнил, что он является куратором строительства АЭС «Пакш» совместно с российской корпорацией «Росатом». При этом он подчеркнул, что среди подрядчиков в строительстве участвует большое количество стран Запада. По его мнению, этот факт свидетельствует о том, что «в области атомной энергии на корпоративном уровне люди еще не потеряли здравый смысл».

Ранее Сийярто прибыл в Сочи для участия в форуме «Атомэкспо-2024». Мероприятие пройдет на территории комплекса «Сириус» с 25 по 26 марта.