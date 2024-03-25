Глава МИД Венгрии прибыл в Сочи

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Сочи на форум «Атомэкспо-2024»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Сочи для участия в форуме «Атомэкспо-2024». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Как сообщается, Сийярто примет участие в 13-м Международном форуме «Атомэкспо-2024». Мероприятие пройдет на территории «Сириус» 25-26 марта.

«Он примет участие в пленарном заседании "Чистая энергетика: создавая будущее вместе"», — сообщил источник. В ходе дневной пленарной сессии планируется обсудить «зеленые» решения в атомной отрасли.

Ранее Сийярто заявил, что санкции ЕС против России «не поставили российскую экономику на колени». По мнению главы МИД Венгрии, действия Запада неэффективны, поскольку поставка оружия лишь затягивает кризис.