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09:33, 25 марта 2024Мир

Глава МИД Венгрии прибыл в Сочи

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Сочи на форум «Атомэкспо-2024»
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Salvatore Di Nolfi / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Сочи для участия в форуме «Атомэкспо-2024». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Как сообщается, Сийярто примет участие в 13-м Международном форуме «Атомэкспо-2024». Мероприятие пройдет на территории «Сириус» 25-26 марта.

«Он примет участие в пленарном заседании "Чистая энергетика: создавая будущее вместе"», — сообщил источник. В ходе дневной пленарной сессии планируется обсудить «зеленые» решения в атомной отрасли.

Ранее Сийярто заявил, что санкции ЕС против России «не поставили российскую экономику на колени». По мнению главы МИД Венгрии, действия Запада неэффективны, поскольку поставка оружия лишь затягивает кризис.

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      Юрий Леонов
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