В Венгрии заявили о неэффективности санкций против России

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции ЕС не поставили экономику России на колени

Санкции Европейского союза (ЕС) против Москвы «не поставили российскую экономику на колени», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет австрийское издание Exxpress.

По его словам, Будапешт рассматривает украинский конфликт под специфическим углом, в связи с тем, что в нем страдают и венгры. Он напомнил, что на Украине проживает большая венгерская община, членов которой вербуют в украинскую армию.

По мнению главы МИД, действия Запада неэффективны — поставка оружия затягивает кризис. Несмотря на вложения, разрушение Украины продолжается, добавил он. «Точно так же санкции ЕС не поставили российскую экономику на колени и не приблизили нас к миру», — подчеркнул дипломат. Он призвал европейские страны изменить подход к украинскоум конфликту.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России.