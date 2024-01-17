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01:03, 17 января 2024Мир

В Венгрии заявили о неэффективности санкций против России

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции ЕС не поставили экономику России на колени
СюжетСанкции против России:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Санкции Европейского союза (ЕС) против Москвы «не поставили российскую экономику на колени», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет австрийское издание Exxpress.

По его словам, Будапешт рассматривает украинский конфликт под специфическим углом, в связи с тем, что в нем страдают и венгры. Он напомнил, что на Украине проживает большая венгерская община, членов которой вербуют в украинскую армию.

По мнению главы МИД, действия Запада неэффективны — поставка оружия затягивает кризис. Несмотря на вложения, разрушение Украины продолжается, добавил он. «Точно так же санкции ЕС не поставили российскую экономику на колени и не приблизили нас к миру», — подчеркнул дипломат. Он призвал европейские страны изменить подход к украинскоум конфликту.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России.

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      Марина Совина
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