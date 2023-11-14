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12:56, 14 ноября 2023Мир

В Венгрии высказались об антироссийских санкциях

Сийярто: Венгрия никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России
СюжетСанкции против России:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия никогда не поддержит санкции против ядерной энергетики России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

«Мы никогда не будем поддерживать санкции против ядерной энергетики. Не должно быть такого, чтобы в 12-м пакете [Европейского союза] были ограничения против ядерной отрасли», — сказал он.

По его словам, в известных ему проектах 12-го пакета нет санкций в области ядерной энергетики, но в какой бы пакет их ни включили, Будапешт их никогда не поддержит.

Ранее Венгрия отказалась одобрить выделение средств Евросоюза на оружие Украине. Отмечается, что Будапешт требует гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением венгерского предприятия в список международных спонсоров войны.

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      Виктория Кондратьева
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