Венгрия отказалась одобрить выделение средств ЕС на оружие Украине

Глава МИД Сийярто: Венгрия не одобрила выделение Евросоюзом 500 млн евро Украине

Венгрия отказалась одобрить выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира без гарантий Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины о невключении венгерских компаний в список «международных спонсоров войны». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Мы придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского НАПК гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны», — сказал дипломат.

Ранее он заявил, что на данный момент следует отказаться от приема Украины в Европейский союз (ЕС). Сияйрто назвал условие для приема Украины в ЕС и подчеркнул, что для этого конфликт в стране должен завершиться. По его мнению, государство не стоит присоединять к организации из-за угрозы войны, иначе она распространится на территорию самого блока.