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17:47, 13 ноября 2023Мир

Венгрия отказалась одобрить выделение средств ЕС на оружие Украине

Глава МИД Сийярто: Венгрия не одобрила выделение Евросоюзом 500 млн евро Украине

Фото: Reuters

Венгрия отказалась одобрить выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира без гарантий Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины о невключении венгерских компаний в список «международных спонсоров войны». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Мы придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского НАПК гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны», — сказал дипломат.

Ранее он заявил, что на данный момент следует отказаться от приема Украины в Европейский союз (ЕС). Сияйрто назвал условие для приема Украины в ЕС и подчеркнул, что для этого конфликт в стране должен завершиться. По его мнению, государство не стоит присоединять к организации из-за угрозы войны, иначе она распространится на территорию самого блока.

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      Семен Александров
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