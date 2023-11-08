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23:36, 8 ноября 2023Мир

В Венгрии назвали условие для приема Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал не принимать Украину в ЕС из-за угрозы войны
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на данный момент следует отказаться от приема Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Сияйрто назвал условие для приема Украины в ЕС и подчеркнул, что для этого конфликт в стране должен завершиться. По его мнению, государство не стоит присоединять к организации из-за угрозы войны, иначе она распространится на территорию самого блока.

«Иначе вместе с Украиной в Европейский союз пришла бы война, чего мы явно не хотим. Расширение должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз», — призвал глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто объяснил абсурдность принятия Украины в Евросоюз. По его мнению, в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ, а также нежелания проводить выборы нельзя оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране.

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