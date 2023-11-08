Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 8 ноября 2023Мир

Венгрия объяснила абсурдность принятия Украины в Евросоюз

Сийярто заявил об абсурдности принятия не соблюдающей свободу слова Украины в ЕС
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал об абсурдности принятия Украины в Евросоюз. Он объяснил, что в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ, а также нежелания проводить выборы нельзя оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране. Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят», — заявил глава МИД.

Дипломат добавил, что считает постановление Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий для членства в ЕС, в частности серьезные нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, правильным.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату расширения ЕС. Она исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, страна должна достичь необходимых целей и критериев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть план, есть конкретные города». Зеленский раскрыл, как Украина будет воевать в ближайшие месяцы

      Венгрия объяснила абсурдность принятия Украины в Евросоюз

      В НАТО высказались о соблюдении на Украине прав нацменьшинств

      В США назвали необходимой войну с Украиной

      Белый дом заявил о вере Байдена в возвращение Украиной утраченных территорий

      Политолог объяснил нежелание Зеленского проводить выборы на Украине

      В США выразили уверенность в успехе военных операций Украины

      На Украине водитель напал на вручившего ему повестку военкома

      Путин разрешил обмены замороженными активами россиян и иностранцев. Зачем это нужно и кому выгодно?

      ХАМАС утратило контроль над севером Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости