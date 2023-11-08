Венгрия объяснила абсурдность принятия Украины в Евросоюз

Сийярто заявил об абсурдности принятия не соблюдающей свободу слова Украины в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал об абсурдности принятия Украины в Евросоюз. Он объяснил, что в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ, а также нежелания проводить выборы нельзя оценивать соблюдение принципов верховенства права в стране. Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«На Украине война, поэтому мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят», — заявил глава МИД.

Дипломат добавил, что считает постановление Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий для членства в ЕС, в частности серьезные нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств, правильным.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату расширения ЕС. Она исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, страна должна достичь необходимых целей и критериев.