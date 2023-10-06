Глава ЕК исключила поблажки для приема Украины в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен: никаких поблажек для приема новых членов в ЕС не будет

Ни для одной страны-кандидата на вступление в ЕС не будет никаких поблажек для приема в организацию, решение об этом будет принято европейскими властями лишь на основании прогресса выполнения критериев ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг [стран-кандидатов], никаких поблажек не будет. ЕК представит в начале ноября подробный доклад о степени готовности к вступлению, он будет рассмотрен на саммите в декабре», — заявила она.

Политик подчеркнула, что в процессе приема не будет никакого автоматизма, а для полноценного приема страны должны достичь необходимых целей и критериев. «Однако этот процесс относится не только к вступающим странам. Не только они должны быть готовы к вступлению, но и ЕС должен быть готов к их приему», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что вариации реформ, необходимые объединению, чтобы принять Украину и другие страны, будут обговорены в рамках саммита ЕС в Гранаде. Тема расширения и членства Украины была поднята председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который обозначил «критические вопросы, такие как: «Что мы делаем вместе? Как мы решим наши проблемы? Как нам сопоставить наши средства с нашими амбициями?»

В конце сентября ЕК начала подготовку реформ политики и институтов для расширения Европейского союза. По мнению фон дер Ляйен, новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».