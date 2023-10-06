ЕС обсудит варианты реформ для членства Украины

WP: ЕС обсудит в Гранаде способы принять Украину и другие страны в объединение

Европейский союз (ЕС) обсудит на саммите в Гранаде варианты реформ, необходимых объединению, чтобы принять Украину и другие страны. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP).

Тема расширения и членства Украины была поднята председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который обозначил «критические вопросы, такие как: Что мы делаем вместе? Как мы решим наши проблемы? Как нам сопоставить наши средства с нашими амбициями?». Затронутые политиком вопросы касались не только принятия Украины, а также стран Западных Балкан и Молдавии.

Также издание сообщает, что главным вопросом реформирования ЕС станет возможность принятия более бедных по отношению к объединению стран. В то время как Мишель настаивает на принятии кандидатов в 2030 году, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предлагает ускорить процесс, оценивая страны «по заслугам».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕК начала подготовку реформ политики и институтов для расширения ЕС. Она также добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».