В Еврокомиссии призвали не ждать вступления Украины в ЕС в 2030 году

Фон дер Ляйен: не стоит ориентироваться на 2030 год как на дату расширения

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату расширения Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своем пути в ЕС. Ее усилия впечатляют. Но поскольку мы говорим, что членство в ЕС — это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, не стоит ориентироваться на 2030 год», — сказала она.

Ранее глава ЕК исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, ни для одной страны-кандидата на вступление в ЕС не будет никаких поблажек для приема в организацию, решение об этом будет принято европейскими властями лишь на основании прогресса выполнения критериев ЕС.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением предоставить странам — кандидатам в члены ЕС четкую дорожную карту, по которой им следует двигаться для вступления в организацию. Он подчеркнул, что некоторые страны топчутся на месте в статусе кандидатов уже более десяти лет.