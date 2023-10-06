Премьер Чехии Фиала: странам-кандидатам в члены ЕС нужна четкая дорожная карта

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением предоставить странам-кандидатам в члены Европейского союза (ЕС) четкую дорожную карту, по которой им следует двигаться для вступления в организацию. Об этом сообщило Чешское информационное агентство.

«ЕС больше не может подходить к вопросу о своем расширении так нерешительно и должен разработать более четкий план для стран, стремящихся к членству», — заявил Фиала.

Он подчеркнул, что некоторые страны топчутся на месте в статусе кандидатов уже более десяти лет.

Ранее президент Болгарии Румен Радев отметил, что страны Евросоюза не готовы к продолжению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для достижения устойчивого мира нужны сильная политическая воля, дипломатия, а также активные переговоры. Радев добавил, что военная помощь Киеву со стороны Запада лишь усиливает эскалацию.