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22:33, 6 октября 2023Мир

Странам-кандидатам в члены ЕС предложили предоставить четкую дорожную карту

Премьер Чехии Фиала: странам-кандидатам в члены ЕС нужна четкая дорожная карта

Фото: Pixabay

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил с предложением предоставить странам-кандидатам в члены Европейского союза (ЕС) четкую дорожную карту, по которой им следует двигаться для вступления в организацию. Об этом сообщило Чешское информационное агентство.

«ЕС больше не может подходить к вопросу о своем расширении так нерешительно и должен разработать более четкий план для стран, стремящихся к членству», — заявил Фиала.

Он подчеркнул, что некоторые страны топчутся на месте в статусе кандидатов уже более десяти лет.

Ранее президент Болгарии Румен Радев отметил, что страны Евросоюза не готовы к продолжению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для достижения устойчивого мира нужны сильная политическая воля, дипломатия, а также активные переговоры. Радев добавил, что военная помощь Киеву со стороны Запада лишь усиливает эскалацию.

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    Марина Совина
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