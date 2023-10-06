Президент Болгарии отметил неготовность ЕС к продолжению конфликта на Украине

Президент Болгарии Радев: Европа не готова к продолжению конфликта на Украине

Президент Болгарии Румен Радев отметил, что страны Евросоюза не готовы к продолжению конфликта на Украине. По его словам, ситуацию нельзя разрешить поставками оружия Киеву, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

«Европа не может позволить себе допускать продолжение этой войны, и необходимо искать подходы, главной целью которых является восстановление мира на Украине», — передает издание слова Радева.

Глава государства подчеркнул, что для достижения устойчивого мира нужны сильная политическая воля, дипломатия, а также активные переговоры. Он добавил, что военная помощь Украине со стороны Запада лишь усиливает эскалацию.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что ЕС может на какое-то время стать основным финансовым донором для Украины из-за непростой внутриполитической ситуации в США.