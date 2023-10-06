ЕС предрекли судьбу основного финансового донора для Украины

Политолог Топорнин: ЕС может стать основным финансовым донором для Украины

Европейский союз (ЕС) может на какое-то время стать основным финансовым донором для Украины из-за непростой внутриполитической ситуации в США. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, пишет РИА Новости.

Как уточнил политолог, в Соединенных Штатах могут возникнуть технические сложности — выборы спикера Палаты представителей или другие «партийные пертурбации». Топорнин добавил, что Киеву для ведения боев необходимо постоянно получать деньги от западных партнеров.

«В этом случае ЕС вполне может взять на себя эту роль, потому что эти суммы для Евросоюза незначительные, некритичные, у ЕС в оборотах триллионы евро», — объяснил он. Политолог предрек Европе судьбу основного финансового донора для Киева.

Ранее США заявили, что располагают еще 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине. Этих средств хватает отправлять оружие и технику на Украину из имеющихся запасов.