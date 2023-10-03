В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

США заявили, что располагают еще 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине

У США есть еще 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине для ведения боевых действий. Оставшуюся денежную сумму в беседе с РИА Новости назвал высокопоставленный представитель американской администрации.

По его словам, этих средств хватает отправлять оружие и технику на Украину из имеющихся запасов. Кроме того, из 25,9 миллиарда долларов, одобренных в прошлом Конгрессом для пополнения военных запасов США, остается только 1,6 миллиарда долларов.

Собеседник агентства отказался предположить, «как долго это может продолжаться, поскольку существует слишком много переменных, которые необходимо учитывать». При этом СМИ со ссылкой на представителей Пентагона сообщали, что оставшихся денег должно хватить примерно на шесть месяцев.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США в скором времени выделят Украине очередной пакет военной помощи, в состав которого войдут вооружения и боеприпасы.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входили пункты бюджета о помощи Украине. Документ одобрен Конгрессом. Байден, в свою очередь, утверждал, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.