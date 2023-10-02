В США заявили о подготовке нового пакета вооружений для Украины

Карин Жан-Пьер: США выделят Украине очередной пакет военной помощи

США в скором времени выделят Украине очередной пакет военной помощи, в состав которого войдут вооружения и боеприпасы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

«В ближайшее время у нас будет еще один пакет помощи Украине», — заявила она, добавив, что это станет сигналом продолжения безоговорочной поддержки Киева со стороны Вашингтона.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, в который не входили пункты бюджета о помощи Украине. Документ одобрен Конгрессом. Байден, в свою очередь, утверждал, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения помощи Киеву.

Как считает полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, Киев ожидают негативные последствия, если американская сторона перестанет оказывать военную и финансовую помощь Украине. По его мнению, это обернется крахом и катастрофой.