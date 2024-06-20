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12:23, 20 июня 2024Мир

Глава ЕК назвала новый пакет антироссийских санкций жестким

Глава ЕК фон дер Ляйен: новый пакет антироссийских санкций будет жестким
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен . Фото: Yves Herman / Reuters

Новый, 14-й пакет антироссийских санкций будет жестким и затронет банковские услуги, а также энергетику и технологии. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Это жесткий пакет, он еще больше лишит Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронет теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом», — заявила глава ЕК.

Она добавила, что «приветствует соглашение по 14-му пакету санкций против России».

Ранее председательство Бельгии сообщило, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций.

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      Елизавета Мытарева
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