Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:13, 20 июня 2024Мир

В ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций

Фото: Fabrizio Maffei / Shutterstock / Fotodom

Постоянные представители государств — членов Европейского союза (ЕС) согласовали новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило председательство Бельгии в соцсети Х.

«Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины», — утверждается в сообщении.

Председательство сообщило, что согласованный пакет «предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода».

Ранее сообщалось, что в рамках 14-го пакета антироссийских санкций будут введены ограничения против 20 россиян, включая певицу Полину Гагарину. Пакет также предполагает ограничения на поставки российского сжиженного природного газа и на доступ к высоким технологиям двойного назначения.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      Стали известны детали нового научного мегапроекта России

      Литва направит Украине оборудование для энергетики

      Еще один допущенный до Олимпиады-2024 россиянин отказался от участия в Играх

      Россиянам рассказали о перспективной профессии

      Звездного хирурга Хайдарова взяли на работу после закрытия его клиники

      В Киеве допустили участие в китайском саммите по Украине

      Бизнесу предложили поучаствовать в защите от беспилотников

      Автобус задавил женщину на автовокзале в российском городе и попал на видео

      Российский студент-медик жестоко избил не прикрывшую его на практике одногруппницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше