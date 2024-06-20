В ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций

Постоянные представители государств — членов Европейского союза (ЕС) согласовали новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило председательство Бельгии в соцсети Х.

«Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины», — утверждается в сообщении.

Председательство сообщило, что согласованный пакет «предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода».

Ранее сообщалось, что в рамках 14-го пакета антироссийских санкций будут введены ограничения против 20 россиян, включая певицу Полину Гагарину. Пакет также предполагает ограничения на поставки российского сжиженного природного газа и на доступ к высоким технологиям двойного назначения.