За полярным кругом. Северный морской путь станет важнейшим транспортным коридором. Что это даст экономике?

В морских перевозках на восточном направлении наиболее важным является проект развития Северного морского пути (СМП). Он предполагает создание круглогодичного транспортного коридора, который свяжет северо-западные регионы страны с Дальним Востоком. О масштабах и перспективах самого северного транспортного коридора — в материале «Ленты.ру».

Развитие Северного морского пути — это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. Здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать исходя из текущей конъюнктуры Владимир Путин Президент России — из выступления на совещании с членами правительства

В целом глава государства назвал тему развития Севморпути чрезвычайно важной для России. «У нас уже запущены регулярные рейсы атомного контейнеровоза, у нас введен в эксплуатацию второй атомный ледокол "Урал"», — напомнил Владимир Путин.

Переориентация

План развития Северного морского пути (СМП) входит в национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента.

В прошлом году при целевом показателе в 31 миллион тонн объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути превысил 34 миллиона тонн. За 11 месяцев этого года объем перевозок уже достиг показателя в 33,1 миллиона тонн. По соглашениям, которые на сегодняшний день подписаны с основными грузоотправителями, планы на 2030 год — 150 миллионов тонн. В 2035 году этот показатель должен превысить 220 миллионов тонн.

Развитие СМП в первую очередь выгодно транспортным и добывающим компаниям, а круглогодичная навигация позволит улучшить ситуацию с северным завозом, в рамках которого ежегодно доставляется 3,2 миллиона тонн грузов в 25 регионов России. «Росатом» уже обсуждает переориентацию части добываемой в Арктике нефти с западных маршрутов на Севморпуть, предлагая использовать обычные танкеры с гарантированной безопасностью и ледоколы в летне-осеннюю навигацию. Также «Росатом» предлагает направить на Севморпуть экспорт российской нефти, осуществлявшийся ранее из портов Балтики на Запад.

Еще одним вариантом увеличения грузопотока через СМП могут стать экспортные перевозки угля, пиломатериалов, зерновой продукции по речным транспортным коридорам (Обь-Иртышский и Енисейский бассейны) через акваторию Севморпути в страны Юго-Восточной Азии. Таким образом, СМП может взять на себя часть грузов Восточного полигона железных дорог.

Ледокольный флот

Для роста грузооборота по СМП строятся новые ледоколы и суда ледового класса. Так, к 2035 году маршрут будет обслуживать 18 ледоколов, что обеспечит непрерывность и круглогодичность ледовой проводки. К 2030 году в акватории будут работать семь ледоколов серии 22220, из них уже работают три, еще четыре строятся.

Эта новая серия 60-мегаваттных судов атомного флота в настоящее время является самой большой и мощной в мире. Длина корабля составляет 173,3 метра. Это почти два футбольных поля, минимальная длина которого по правилам не должна быть меньше 90 метров. Ширина судна — 34 метра, а его водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Корабль с экипажем 54 человека имеет двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200. Максимальная скорость судна составляет 22 узла (40,74 километра в час), а срок службы — 40 лет.

По проекту, который реализуется с 2012 года, уже построены три атомохода — «Арктика» (головной), а также «Сибирь» и «Урал», которые уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. Третий и четвертый серийные универсальные атомные ледоколы проекта 22220 «Якутия» и «Чукотка» строятся, их планируется сдать в 2024 и 2026 годах соответственно. Пятый и шестой серийные ледоколы готовятся к закладке.

В конце апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, дополняющее план развития Северного морского пути новыми мероприятиями. Речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов. Кроме того, в план включены мероприятия по разработке проектов такого оборудования и его запуска в производство.

Инфраструктура

В рамках Севморпути не меньшее внимание уделяется и портовой инфраструктуре. В апреле этого года получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов федеральной собственности терминала сжиженного природного газа (СПГ) и стабильного газового конденсата (СГК) «Утренний» проекта «Арктик СПГ-2» в порту Сабетта.

Это арктический морской порт на западном берегу Обской губы Карского моря. Он находится на восточном берегу полуострова Ямал в районе одноименного поселка. «Арктик СПГ-2» — второй крупнотоннажный проект «НОВАТЭКа» по производству сжиженного газа после «Ямала СПГ».

Уже в июле Владимир Путин в Мурманске дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для «Арктик СПГ-2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Она добралась до месторождения «Утреннее» 12 августа.

Также продолжаются работы по навигационно-гидрографическому обеспечению (НГО) судоходства в акватории Северного морского пути, морских портов и на подходах к ним. Для прохождения крупнотоннажных судов по Севморпути существует две высокоширотные трассы: основная и альтернативная. Выбор трассы осуществляется исходя из ледовой обстановки. Кроме того, существуют дополнительные альтернативные участки судоходных маршрутов. Информация о глубинах на некоторых участках маршрутов не обновлялась с советских времен, поэтому и проводятся новые исследования, которые должны завершиться до конца этого года.

Завершено строительство двух катеров проекта Е35.Г. Новые катера предназначены для обеспечения гидрографических исследований и работ в морских и прибрежных районах, в устьевых участках рек, в том числе в Арктическом бассейне в период летне-осенней навигации. За счет оснащения судов многолучевыми эхолотами, позволяющими проводить исследования на глубине до 400 метров, ожидается наращивание объема промеров, выполняемых на Севморпути.

Головное гидрографическое судно проекта Е35.Г «Юрий Бабаев» сдано в эксплуатацию в 2022 году. 16 ноября 2023 года второй гидрографический катер ледового класса Ice 3 проекта Е35.Г «Юрий Осокин» вошел в состав флота. Его основной задачей будет являться выполнение промеров на Енисее, а также в Обской губе Карского моря.

Перенаправление на Севморпуть

С начала года выполнены три регулярных каботажных рейса по СМП из северо-западной части России на Дальний Восток и обратно. Суммарный объем перевозки составил 30,3 миллиона тонн, а по итогам года ожидается достижение целевого показателя 36 миллионов тонн. Этот рост обеспечивается перенаправлением на Северный морской путь российских наливных и навалочных грузов, ранее перевозимых в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Суэцкий канал. Совокупный объем перенаправленных на СМП грузов в 2023 году составил более 2,1 миллиона тонн.

«Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение», — сказал Владимир Путин в середине октября этого года в ходе выступления на форуме «Один пояс — один путь» в КНР.