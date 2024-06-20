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15:10, 20 июня 2024Экономика

Раскрыт объем вывоза российского сжиженного газа через европейские порты

ЕК: Россия вывезла 4-6 млрд кубов СПГ через порты ЕС в третьи страны в 2023 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам 2023 года Россия вывезла через порты Евросоюза (ЕС) в общей сложности 4-6 миллиарда кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Конечными потребителями продукции выступили третьи страны, не входящие в состав ЕС, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи. Его слова приводит ТАСС.

При этом стоимость вышеуказанного объема топлива представитель ЕК раскрывать не стал. Макфи объяснил это тем, что подобные контракты являются конфиденциальными. Третьи стороны не могут получить к ним доступа ввиду засекреченности основных положений таких соглашений, резюмировал он.

Закрытие европейских портов для транзита российского СПГ стало одной из ключевых тем на деловой встрече послов Евросоюза. По ее итогам постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, который подразумевает в том числе запрет на доставку этого вида топлива из России в европейские терминалы. Новые ограничения должны будут утвердить на уровне министров стран ЕС.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в качестве главной цели 14-го пакета санкций назвала удар по российскому энергетическому сектору. Новые ограничения, как уточнила она, усложнят доступ РФ к западным технологиям и оборудованию, которые используются в этой сфере. Кроме того, очередной пакет мер включит в себя ограничения против танкерного флота России, чтобы снизить ее экспортный нефтяной потенциал.

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      Анатолий Акулов
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