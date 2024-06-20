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12:20, 20 июня 2024Экономика

Раскрыта главная цель 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

Фон дер Ляйен: новые санкции против РФ будут нацелены на энергетический сектор

Фото: Johanna Geron / Reuters

14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) будет нацелен в первую очередь на энергетический сектор. Главную цель новых ограничений раскрыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.

Очередные ограничения включат усложнение доступа российских импортеров к западным технологиям, которые используются в том числе в энергетическом секторе. Кроме того, новые санкции будут нацелены на снижение дополнительных энергодоходов России, пояснила фон дер Ляйен.

Она добавила, что власти ЕС введут ограничения против танкерного флота России. Эта мера необходима для снижения возможностей РФ по обходу действующих западных санкций. Новый пакет также включит в себя санкции против банковских мер, которые российские власти приняли ранее для нейтрализации предыдущих ограничительных пакетов ЕС и США, заключила глава ЕК.

О согласовании постпредами стран ЕС 14-го пакета антироссийских санкций стало известно 20 июня. При этом каких-либо подробностей новых ограничений в отношении РФ председательство Бельгии раскрывать не стало. Теперь их должен одобрить Совет ЕС на уровне министров, после чего он будет опубликован и вступит в силу.

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