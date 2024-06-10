Первый российский танкер обошел санкции США с помощью тайной перевалки

Bloomberg: первый российский танкер «Приморье» смог обойти санкции США

Российский танкер «Приморье» первым из судов, попавших под санкции США за перевозку партий нефти по цене выше потолка, сумел осуществить доставку сырья. Об этом со ссылкой на собственные наблюдения пишет Bloomberg.

Обойти ограничения ему удалось с помощью тайной перевалки. В конце апреля танкер зашел в порт Новороссийска и забрал груз, после чего направился в Сингапур. За 100 километров от порта он отключил автоматическую идентификационную систему (AIS), в рамках которой суда сообщают о своем местонахождении в целях безопасности.

Спутниковые снимки позволили установить, что 3 июня нефть с «Приморья» была перегружена в море на судно Ocean Hermana. В теории покупатель партии мог надеяться избежать претензий со стороны Минфина США с помощью такой операции, однако раскрытие принимающего судна усложняет задачу сокрытия происхождения нефти.

«СКФ Приморье» принадлежит «Совкомфлоту», он перевозил около миллиона баррелей нефти. Оператора и страховщика Ocean Hermana изданию установить не удалось.

Авторы материала предполагают, что в конечном итоге нефть попадет на один из китайских нефтеперерабатывающих заводов. По тому, насколько просто пройдет процесс, станет понятно, смогут ли повторять такие действия другие санкционные танкеры.

Сейчас по тому же маршруту, что «Приморье», следует танкер «Братск», также находящийся под санкциями. Он был загружен в Новороссийске 23 мая, прибытие в Сингапур назначено на 17 июня. По оценке агентства, в Черном море остаются еще семь танкеров, которые попали в поле зрения Минфина США и с тех пор не занимались доставкой нефти.

В общей сложности с октября ограничительные меры коснулись 40 судов (одно из них впоследствии добилось исключения из списка). Bloomberg следил за перемещениями «Приморья» со второй половины мая. Тогда издание отмечало, что давление на конкретные суда со стороны США демонстрировало эффективность, однако Россия предпринимает попытки обойти новые ограничения.