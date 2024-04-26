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17:04, 26 апреля 2024Экономика

Европа стала ждать скачка цен на газ в случае запрета поставок СПГ из России

TotalEnergies: если ЕС введет санкции на СПГ из РФ, цены на газ быстро вырастут
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Цена на газ вырастет очень быстро, если Евросоюз (ЕС) введет санкции на поставки российского СПГ с «Ямал СПГ», заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, являющейся акционером проекта. Его слова о возможном скачке цен приводит ТАСС.

Топ-менеджер признал, что такое развитие событий будет выгодным для его компании, поскольку «TotalEnergies не получает миллиарды долларов от участия в "Ямал СПГ", а только несколько сотен миллионов долларов, которые компания сможет легко амортизировать за счет других СПГ-проектов». При этом он выразил уверенность, что европейские лидеры «не хотят снова увидеть ценовой кризис».

Ранее стало известно, что ЕС намерен включить в свой 14-й пакет антироссийских санкций запрет на реэкспорт СПГ из России, сохранив при этом возможность закупок в РФ для внутреннего использования.

По данным Bloomberg, целью этого является «нанесение удара по цепочке поставок российского СПГ и получения Россией прибыли от этих проектов». При этом отмечалось, что некоторые страны не уверены в необходимости этих новых ограничений.

Россия поставляет в европейские страны около 18 миллиардов кубометров газа в год. Его главными покупателями в ЕС являются Франция, Испания и Бельгия. Отмечается, что миллиард кубометров из этого объема впоследствии реэкспортируется.

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      Дмитрий Воронин
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