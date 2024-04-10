В США обвинили Россию в обходе санкций через криптовалюты

Замглавы Минфина США Адейемо: РФ прибегает к альтернативным платежным механизмам

В последнее время Россия все чаще стала прибегать к альтернативным платежным механизмам для обхода западных санкций. На этом фоне необходимо ввести ограничения против поставщиков цифровых активов, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил замглавы американского Минфина, Россия стала чаще использовать стейблкоины, то есть криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота.

На этом фоне нужно пресечь подобные каналы обхода западных санкций, чтобы у РФ оставалось меньше маневров и лазеек, считает Адейемо. «Мы видим, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции», — заявил он.

В конце марта агентство Bloomberg сообщало о начале проверки финансовыми властями США и Великобритании криптовалютных транзакций на сумму более 20 миллиардов долларов. Согласно сведениям источников, платежи проходили через российскую криптобиржу Garantex. В транзакциях использовался стейблкоин USDT от компании Tether.

Ранее президент США Джо Байден продлил еще на один год режим санкций против России из-за продолжения «вредоносной деятельности» РФ за рубежом. Он также заявил, что Россия представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил о подготовке очередного, 14-го пакета ограничений против РФ. В то же время он не стал раскрывать, когда именно европейские власти планируют ввести новые антироссийские ограничения.