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20:27, 9 апреля 2024Мир

Байден продлил режим санкций в отношении России

Байден продлил режим санкций против РФ в связи с ее «вредоносной деятельностью»

Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден продлил режим санкций против России, объяснив это «вредоносной деятельностью» РФ за рубежом, сообщается на сайте Белого дома. Решение американского президента продлевает санкции еще на год.

В сообщении сказано, что правительство России ведет вредную внешнюю деятельность. «В частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в США и их союзниках и партнерах», — сообщили в Белом доме.

Кроме того, в США указали, что РФ ведет злонамеренную деятельность в отношении кибербезопасности Штатов и их союзников, а также «поощряет использовать транснациональную коррупцию для влияния на правительства иностранных государств и осуществляет экстерриториальную деятельность, направленную против диссидентов или журналистов».

Помимо этого, Байден считает, что Россия представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

В этот же день стало известно, что Европейский союз (ЕС) начал готовить 14-й пакет санкций против России. Ограничительные санкции коснутся мер для предотвращения обхода введенных ранее санкций и контроля потолка цен на нефть из России.

Анастасия Алимпиева
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