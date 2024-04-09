Байден продлил режим санкций в отношении России

Байден продлил режим санкций против РФ в связи с ее «вредоносной деятельностью»

Президент США Джо Байден продлил режим санкций против России, объяснив это «вредоносной деятельностью» РФ за рубежом, сообщается на сайте Белого дома. Решение американского президента продлевает санкции еще на год.

В сообщении сказано, что правительство России ведет вредную внешнюю деятельность. «В частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в США и их союзниках и партнерах», — сообщили в Белом доме.

Кроме того, в США указали, что РФ ведет злонамеренную деятельность в отношении кибербезопасности Штатов и их союзников, а также «поощряет использовать транснациональную коррупцию для влияния на правительства иностранных государств и осуществляет экстерриториальную деятельность, направленную против диссидентов или журналистов».

Помимо этого, Байден считает, что Россия представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

В этот же день стало известно, что Европейский союз (ЕС) начал готовить 14-й пакет санкций против России. Ограничительные санкции коснутся мер для предотвращения обхода введенных ранее санкций и контроля потолка цен на нефть из России.

