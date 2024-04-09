ЕС анонсировал 14-й пакет антироссийских санкций

Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис: ЕС готовит 14-й пакет санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) начал готовить 14-й пакет санкций против России, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его цитирует РИА Новости.

«Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть согласован весной», — сказал он.

По словам чиновника, антироссийские ограничительные санкции коснутся мер для предотвращения обхода введенных ранее санкций и контроля потолка цен на нефть из России.

В феврале послы стран ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. В список вошли около 200 юридических и физических лиц.