Курс биткоина превысил 60 тысяч долларов впервые за несколько лет

В среду, 28 февраля, курс биткоина превысил 60 тысяч долларов: это максимум с ноября 2021 года. Цена главной криптовалюты в верхней точке достигала 60 663,93 доллара, что стало рекордным значением более чем за два года. В тот же день биткоин вырос еще и перешагнул отметку в 61 тысячу долларов, но вскоре снова немного откатился назад. Исторический максимум курса биткоина был достигнут 10 ноября 2021 года, тогда он стоил 68,7 тысячи долларов.

Курс биткоина активно растет несколько дней подряд

Ралли продолжается с середины февраля: 12 числа биткоин перевалил психологическую отметку в 50 тысяч долларов, и за двес небольшим недели вырос еще на десять тысяч. В целом с начала 2022 года стоимость биткоина выросла втрое. Сейчас капитализация BTC превышает 1,16 триллиона долларов. Курс второй по капитализации криптовалюты — Ethereum (ETH) — также обновил годовой максимум, «эфир» торгуется выше 3300 долларов при капитализации более 398 миллиардов

Рост криптовалюты поддерживается за счет нескольких факторов. «Можно назвать несколько факторов, которые поддерживают эту цену: это и общий хайп, люди видят, что биткоин сдвинулся с мертвой точки, начал расти, и спекулятивно многие инвесторы на таких новостях тоже вкладывают туда деньги», — пояснил основатель финансовой школы Finschool Андрей Плотников.

Во-первых, значительно вырос спрос на биткоин-ETF. Это биржевые фонды, в которых собраны ценные бумаги на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива. В контексте биткоина ETF дают инвестору возможность следить за движением его цены, не имея на руках самой криптовалюты. Стоимость биткоина в 2023 году выросла более чем на 150 процентов на ожиданиях инвесторов, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит запуск биткоин-ETF: разрешение было дано 10 января спустя 10 лет отказов. Спустя два месяца после запуска активы девяти ведущих спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина превысили 17 миллиардов долларов.

Фото: Edgar Su / Reuters

Во-вторых, биткоин сильно вырос после того, как производитель программного обеспечения для бизнеса и крупный криптоинвестор MicroStrategy раскрыл информацию о приобретении около 3000 биткоинов на 155,4 миллиона долларов.

Это и общий хайп, люди видят, что биткоин сдвинулся с мертвой точки, начал расти, и спекулятивно многие инвесторы на таких новостях тоже вкладывают туда деньги Андрей Плотников основатель финансовой школы Finschool

Третий фактор — инвесторы ждут предстоящего халвинга (от англ. halving — «деление пополам»). Грубо говоря, это процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты и, как следствие, снижение размера вознаграждения добытчиками криптовалюты (майнерам) за добытый блок. Это событие заложено в программном коде биткоина, чтобы сдерживать инфляцию. Халвинг происходит примерно раз в четыре года и значительно влияет на цену биткоина. Например, через несколько месяцев после первого халвинга, который состоялся 28 ноября 2012 года, курс биткоина вырос с 12 долларов до 1 000 долларов. А на момент третьего халвинга (11 мая 2020 года) стоимость одного биткоина составляла 8,7 тысячи долларов, в апреле 2021 года цена превышала 63,5 тысячи долларов. Новый халвинг ожидается в апреле 2024 года.

Эксперты пророчат биткоину дальнейший рост

Как говорил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев, биткоин способен побить собственный рекорд. «Я думаю, что биткоин может побить собственный рекорд, потому что он уже показывал потенциал большого роста. Я думаю, сейчас это возможно», — отметил он. Криптоэксперт Евгений Каминский считает, что в конце 2024-го или начале 2025-го стоимость биткоина может подняться до 100 тысяч долларов.

По оценкам CryptoQuant, если текущий тренд на приток средств в биржевые фонды (ETF) на биткоин сохранится, то цена первой криптовалюты может достичь 112 тысяч долларов к концу 2024 года.

Со своей стороны, фoндoвый aнaлитик Гepт вaн Лaгeн считает, что криптовалюта будет стоить 200 тысяч долларов. По его словам, тeкущaя динaмикa биткoинa «четкo coглacуeтcя c pacтущим нacтpoeниeм pиcкoвaть, кoтopoe пpиближaeтcя к «cтpaxу упуcтить выгoду» (FOMO) нa фoндoвoм pынкe». А сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сэйлор не исключает, что в скором времени стоимость биткоина может вырасти в десять раз.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Хоть биткоин и становится своего рода активом-убежищем на фоне общей нестабильности в экономике, вкладываться в него стоит с осторожностью. «Это не банковские депозиты, так же как и на рынке ценных бумаг, драгметаллов, здесь никто не гарантирует ни доходность, ни сохранность, и это вещь более рискованная и менее предсказуемая, чем ценные бумаги или золото», — предостерегает Григорьев.

«Можно, конечно, вкладывать деньги в криптовалюту, но с четким осознанием того, какие риски это в себе несет. Можно заработать в два раза больше, чем ты вложил, а можно потерять процентов 70 от того, что ты вложил. Нужно просто быть к этому готовым, и уж точно не вкладывать деньги, отложенные на покупку машины или холодильника», — заключил экономист.