Вероятность обновления биткоином собственного рекорда оценили

Экономист Григорьев допустил обновление биткоином собственного рекорда

Биткоин способен побить собственный рекорд в 69 тысяч долларов, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Обновление максимальной стоимости популярной криптовалюты он допустил в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что биткоин может побить собственный рекорд, потому что он уже показывал потенциал большого роста. Я думаю, сейчас это возможно», — оценил вероятность нового рекорда Григорьев.

Эксперт также назвал основные факторы роста курсовой стоимости биткоина. Во-первых, криптовалюты сейчас имеют более широкий круг использования, чем раньше, отметил он. В целом, выросло число людей, готовых инвестировать в этот инструмент, что сказывается на его росте. Кроме того, к криптовалютам прибегают в тех случаях, когда между участниками рынка возникают проблемы с расчетами.

«Например, когда они не могут по тем или иным причинам использовать ту или иную валюту, находятся под санкциями, как в случае с использованием доллара и евро российскими и не только компаниями, или когда возникает проблема, что валюта неконвертируема, как наша проблема с индийскими рупиями», — пояснил экономист.

В этих случаях в качестве транзитного средства используется криптовалюта, через которую эти сделки проводятся. То есть покупается криптовалюта, потом она продается тому, кто является получателем денег, и он получает ту валюту, которая ему нужна Владимир Григорьев экономист

Во-вторых, оказывает свое влияние на курс биткоина халвинг, то есть уменьшение валюты после определенного временного интервала в два раза, сказал собеседник «Ленты.ру». Данный механизм был создан, потому что биткоин конечен, пояснил он и объяснил, как это работает.

«Вы майните в результате определенного количества последовательных действий один биткоин, но, поскольку с определенным периодом времени количество криптовалюты уменьшится, то вы те же усилия теперь будете предпринимать и получите в результате половину старого биткоина, то есть такое прогрессивное уменьшение. Это не в первый раз произойдет, пока предполагается, что это будет весной следующего года. Перед тем, как подобные вещи происходят, ожидание того, что те же усилия будут вознаграждены меньшим количеством битков, способствует его росту», — поделился Григорьев.

Вкладываться в биткоин, по его мнению, стоит, лишь предварительно разобравшись, как работает этот рынок. После приобретения криптовалюты также важно постоянно мониторить ситуацию, чтобы не оказаться без денег. «Это не банковские депозиты, так же как и на рынке ценных бумаг, драгметаллов, здесь никто не гарантирует ни доходность, ни сохранность, и это вещь более рискованная и менее предсказуемая, чем ценные бумаги или золото», — предостерег эксперт.

На торгах 4 декабря стоимость биткоина достигла рекордной отметки в 2023 году. Криптовалюта торговалась на уровне 41 тысячи долларов.

Ранее сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сэйлор назвал халвинг фактором, который может привести к десятикратному росту стоимости биткоина.