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19:16, 3 ноября 2023Экономика

Названы условия десятикратного роста биткоина

Сооснователь MicroStrategy перечислил условия для десятикратного роста биткоина

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сэйлор перечислил факторы, которые в кратко- и среднесрочной перспективе могут привести к десятикратному росту стоимости биткоина. Среди них — халвинг (уменьшение темпа выпуска новых биткоинов) и увеличение спроса, связанное с появлением институциональных игроков. Слова Сэйлора приводит портал CoinDesk.

Халвинг биткоина происходит примерно раз в четыре года, и следующее его проведение запланировано на апрель 2024-го. В следующем году майнеры запланировали двукратно снизить ежемесячные объемы продажи биткоина (сейчас этот показатель составляет 1 миллиард долларов).

Также Сэйлор прокомментировал судебный процесс над создателем криптовалютной биржи Сэмом Бэнкманом-Фридом. Осенью прошлого года рухнула созданная им компания FTX, более миллиона пользователей платформы лишились своих средств. Рынку необходимо избавиться от таких представителей, заявил спикер. Десятикратному росту биткоина, по его словам, будет способствовать и уход с рынка большинства мелких криптовалютных токенов.

В конце октября стоимость биткоина превысила 34 тысячи долларов, что стало максимумом с мая 2022 года. Кандидат экономических наук Николай Кульбака охарактеризовал биткоин как спекулятивный инструмент, чей курс варьируется в зависимости от интересов аудитории. Свое влияние на его рост могли оказать события на Ближнем Востоке, предположил он.

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      Лилиана Набиуллина
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