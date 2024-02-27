Цена биткоина подскочила до максимума за два года

Стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года

Во время торгов во вторник, 27 февраля, стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов — это максимальное значение за более чем два года. В последний раз на этой отметке самая популярная криптовалюта торговалась в ноябре 2021-го, отмечает Bloomberg.

По данным Coindesk, цена биткоина поднималась до 57 146,87 доллара. С начала года стоимость цифрового актива поднялась на 32 процента, а капитализация крипторынка в целом сейчас оценивается в 2,7 триллиона долларов. За сутки биткоин прибавил более 10 процентов: резкий рост произошел после того как производитель программного обеспечения для бизнеса и крупный криптоинвестор MicroStrategy раскрыл информацию о приобретении около 3000 биткоинов на 155,4 миллиона долларов.

Отметку в 50 тысяч долларов за монету биткоин перешагнул в феврале. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что криптовалюта дорожает из-за неопределенности в мировой экономике. При этом, от указал, что скорее всего этот рост спекулятивный, ведь это децентрализованная валюта, неподконтрольная ни одному из регуляторов.