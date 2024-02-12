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21:14, 12 февраля 2024Экономика

Биткоин подорожал до значений конца 2021 года

Биткойн преодолел отметку в 50 тысяч долларов впервые с конца 2021 года

Фото: Bobby Yip / Reuters

Биткоин в ходе торговой сессии 12 февраля подорожал до 50 тысяч долларов — котировки преодолели это значение впервые с конца 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным площадки, стоимость первой криптовалюты в 20:31 по московскому времени достигла максимальной точки в рамках торгового дня и составила 50 314,13 доллара. На момент написания материала цена биткойна немного снизилась, до 49 908,84 доллара (плюс 3,49 процента).

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Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что биткоин может побить собственный рекорд в 69 тысяч долларов, и даже достигнуть отметки в 100 тысяч долларов. По его словам, курс главной криптовалюты может расти сколько угодно до тех пор, пока существует определенное количество людей, которые в него верят и продают его друг другу в надежде, что они когда-нибудь обогатятся.

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