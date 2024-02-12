Биткоин подорожал до значений конца 2021 года

Биткойн преодолел отметку в 50 тысяч долларов впервые с конца 2021 года

Биткоин в ходе торговой сессии 12 февраля подорожал до 50 тысяч долларов — котировки преодолели это значение впервые с конца 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным площадки, стоимость первой криптовалюты в 20:31 по московскому времени достигла максимальной точки в рамках торгового дня и составила 50 314,13 доллара. На момент написания материала цена биткойна немного снизилась, до 49 908,84 доллара (плюс 3,49 процента).

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что биткоин может побить собственный рекорд в 69 тысяч долларов, и даже достигнуть отметки в 100 тысяч долларов. По его словам, курс главной криптовалюты может расти сколько угодно до тех пор, пока существует определенное количество людей, которые в него верят и продают его друг другу в надежде, что они когда-нибудь обогатятся.