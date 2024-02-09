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12:36, 9 февраля 2024Экономика

Назван предел роста стоимости биткоина

Экономист Беляев допустил рост стоимости биткоина до 100 тысяч долларов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Курс биткоина может расти сколько угодно до тех пор, пока существует определенное количество людей, которые в него верят и продают его друг другу в надежде, что они когда-нибудь обогатятся, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Возможный предел роста стоимости криптовалюты он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению экономиста, биткоин может побить собственный рекорд в 69 тысяч долларов. Вместе с тем аналитик допустил, что цена криптовалюты способна достигнуть отметки в 100 тысяч долларов. «Это даже не фантазии, но это не сегодня, не завтра — это надо, чтобы сложились какие-то ситуации, может быть, какое-то ухудшение обстановки в мире, какие-то угрозы геополитической обстановке», — добавил он.

Предела человеческой глупости и жадности, как вы понимаете, нет, поэтому, основываясь на этих двух извечных постулатах, можно сказать, что предела у биткоина просто нет

Михаил Беляевэкономист

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что отличие биткоина от традиционных валют заключается в том, что у него нет никакой материальной основы. «Биткоин ни на чем не базируется, кроме слепой веры людей в то, что он является каким-то воплощением богатства. С одной стороны, это его уязвимость и слабость. С другой, это является и его поддержкой, поскольку вера неистребима и неубиваема. Люди, которые его купили или добыли по какой-то цене, не готовы снижать его стоимость и могут долго держать его в своих накоплениях и резервах», — высказался аналитик.

По его словам, стоимость криптовалюты растет, потому что люди уверены, что могут сделать дополнительные деньги на этой спекуляции. «Кто-то действительно делает деньги на разнице курса, кто-то покупает биткоины и по завышенной цене, потому что думает, что прибыль вырастет, и пока у них получается и, видимо, будет получаться до тех пор, пока не будет достигнут предел добычи, который определен его математической формулой. До тех пор у него и есть потенциал роста», — заключил экономист.

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В пятницу, 9 февраля, стоимость биткоина преодолела отметку в 46 тысяч долларов.

Ранее финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявлял о непредсказуемости биткоина. С его слов, курс криптовалюты может как рекордно вырасти, так и рекордно упасть.

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      Екатерина Смирная
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