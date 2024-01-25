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07:01, 25 января 2024Экономика

Россиян предупредили об опасной особенности биткоина

Экономист Григорьев предупредил россиян о непредсказуемости биткоина
СюжетКурс биткоина:

Фото: Unsplash

Биткоин непредсказуем, его курс может как рекордно вырасти, так и рекордно упасть. Об этой опасной особенности криптовалюты в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Ранее стоимость биткоина опустилась ниже 40 тысяч долларов. До этого курс криптовалюты стремительно рос.

В основе биткоина и других криптовалют, лежит только спрос со стороны инвесторов, которые, покупая их, надеются на дальнейшее подорожание, объяснил Григорьев. Исключение составляют лишь криптовалюты, курс которых привязан к какой-то национальной валюте.

«Что на курс влияет. Будет, предположим, не очень хорошее состояние фондового рынка, не очень хорошее состояние рынка золота, куда будут уходить инвесторы? В крипту, и она начнет расти. Это одна сторона, которая влияет, помимо желания заработать. Вторая вещь — криптовалюта стала очень активно использоваться как посредник в последние лет 5-7. Особенно в тех случаях, когда участники сделки, продавец и покупатель, вынуждены сталкиваться либо с санкционными, либо с какими-то другими ограничениями», — добавил экономист.

Подобные факторы влияют на криптовалюту, поэтому она может упасть еще ниже и вырасти еще выше

Владимир Григорьевэкономист

Предсказать, в какую сторону пойдет курс биткойна крайне сложно, рассказал Григорьев. Он отметил, что в ожидании халвинга курс криптовалюты должен был расти, что он и делал в последнее время, однако после пошел вниз. «Другие факторы, связанные с притоком денег в другие криптоактивы, в другие, в принципе, финансовые активы, могут повлиять негативно», — пояснил эксперт.

Bitcoin от TradingView

Ранее Григорьев в беседе с «Лентой.ру» допускал, что биткоин может обновить собственный рекорд в апреле 2024 года. Именно в этот период ожидается пик роста криптовалюты в связи с халвингом.

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      Екатерина Смирная
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