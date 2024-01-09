Назван вероятный срок обновления биткоином собственного рекорда

Экономист Григорьев допустил обновление биткоином собственного рекорда в апреле

Биткоин продолжит динамичный рост, а его курс способен побить собственный рекорд в 69 тысяч долларов, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Вероятные сроки обновления рекорда криптовалютой он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По мнению экономиста, сейчас биткоин продолжит динамично расти из-за ожиданий, что его курс подскочит. Пик роста же придется на халвинг, который ожидается в апреле 2024 года.

Я думаю, что биткоин может дорасти до 69 тысяч. Если он поднимался до этого уровня, значит, может подняться до него снова. Может быть, и больше Владимир Григорьев экономист

Григорьев обратил внимание, что помимо халвинга на удорожание биткоина могут повлиять и другие внешние по отношению к крипторынку факторы. В их числе, например, степень волатильности рынка финансов, политическая ситуация и так далее.

«Чем выше будет волатильность на рынке традиционных валют, ценных бумаг, драгметаллов, чем ниже будет доходность этих финансовых инструментов, тем больше инвесторы будут вкладывать деньги в криптовалюту, и биткоин будет расти. Это фактор дополнительный помимо халвинга. Он всегда влиял и будет влиять», — высказался экономист.

Подталкивают курс биткоина наверх и факторы альтернативного использования, рассказал собеседник «Ленты.ру».

«Все-таки крипта уже достаточно прочно и основательно вошла в современную жизнь, и как использовали ее, так и будут дальше использовать для обхода различных ограничений санкционного характера, когда невозможно провести, предположим, транзакции в долларах для тех или иных участников (не только, кстати, для российских). Второй вариант — когда, может быть, нет санкционных ограничений, но сама по себе валюта обладает либо низкой ликвидностью, либо низкой конвертируемостью как, скажем, индийская рупия, тогда тоже через криптокошелек операцию можно провести», — пояснил Григорьев.

Стоимость биткоина во время торговой сессии 2 января поднялась выше 45 тысяч долларов впервые с 5 апреля 2022 года. Во вторник, 9 января, криптовалюта за сутки выросла на 6,21 процента, подорожав на четыре тысячи долларов и превысив отметку в 47 тысяч долларов.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова предрекла биткоину рекордный рост стоимости в 2024 году. Она сообщала, что на данный момент большинство аналитических домов прогнозируют, что по состоянию на начало апреля 2024 года биткоин будет торговаться примерно на уровне 46,9 тысячи долларов, а после халвинга в течение одного-трех месяцев прогнозная цена биткоина составит 70,2 тысячи — 88,4 тысячи долларов.