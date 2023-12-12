Биткоину предрекли рекордный рост стоимости

Финэксперт Дроздова предрекла биткоину рекордный рост в 2024 году

Стоимость биткоина может рекордно увеличиться в преддверии приближающегося халвинга, полагает финансовый эксперт Елена Дроздова. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась прогнозами относительно цены криптовалюты, а также рассказала о том, как можно заработать на курсе.

Дроздова объяснила, что биткоин был задуман как дефляционный актив, то есть его возможное количество ограничено 21 миллионом монет, и через каждые 210 тысяч блоков награда уменьшается вдвое. По ее словам, на данный момент добыто около 90 процентов всех биткоинов, а ближайший халвинг планируется в апреле 2024 года.

При этом сокращение биткоинов вдвое напрямую влияет на динамику спроса и предложения криптовалюты. Снижая скорость поступления новых BTC на рынок, сокращение вдвое по факту сокращает доступное предложение. Поскольку предложение уменьшается, а спрос остается постоянным или увеличивается, основные экономические принципы предполагают, что цена биткоина должна вырасти, так как в результате для покупки доступно меньше вновь созданных BTC.

«Если проанализировать тенденцию прошлых периодов сокращения биткоина, которые были в 2012, 2016 и 2020 годах, можно увидеть тенденцию роста цены как до, так и после предыдущих халвингов. Фактически биткоин фиксировал новую рекордно высокую цену каждые 4 года между сокращениями вдвое», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

К примеру, в 2012 году цена биткоина взлетела с 12 долларов до 200 долларов всего за один год. Аналогично было и в 2017 году, когда цена биткоина к декабрю 2017 года выросла в два раза относительно 2016 года и составила 19 700 долларов. После последнего события, состоявшегося в мае 2020 года, цена биткоина тоже выросла, начав с 8787 долларов во время сокращения вдвое и до своего исторического максимума почти в 69 тысяч долларов в ноябре 2021 года Елена Дроздова финансовый эксперт

На данный момент большинство аналитических домов прогнозируют, что по состоянию на начало апреля 2024 года биткоин будет торговаться примерно на уровне 46 900 долларов, а после халвинга в течение 1-3 месяцев прогнозная цена биткоина составит 70 200–88 400 долларов, что на 49,7–88,5 процента выше, чем перед халвингом. Кроме того, многие аналитики считают, что в целом рост цены биткоина до 2025 года достигнет 95–100 тысяч долларов, отметила эксперт.

Она подчеркнула, что, несмотря на то что рыночные модели часто следуют циклическим движениям, криптовалютный рынок очень непредсказуем и долгосрочные прогнозы могут иметь малую вероятность точности.

Самый простой способ заработать на халвинге — это купить монеты и ждать их роста, считает Дроздова. Для этого необходимо определить уровни, на которых вы готовы приобретать актив и дальше его накапливать с целью продажи по более высокой цене.

Способ, требующий больше аналитических, графических, индикаторных и других знаний, а также большего времени, — это заработок в коротком горизонте с ежедневным участием в рынке.

С начала 2023 года цена биткоина выросла в 2,8 раза, на столько же можно было увеличить свой капитал при простой покупке актива в начале года. По сути, если вы верите в дальнейший рост стоимости актива, его можно купить по текущей цене и ждать, что она вскоре вырастет. При этом биткоин можно покупать частями на комфортную для участника рынка сумму, начиная от 20 долларов Елена Дроздова финансовый эксперт

Ранее о том, что биткоин способен побить собственный рекорд в 69 тысяч долларов, заявлял финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, биткоин может достигнуть 100–500 тысяч долларов только при одном условии. Он называл его в разговоре с «Лентой.ру».