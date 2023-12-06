Названо условие достижения биткоином стоимости в 500 тысяч долларов

Экономист Беляев: биткоин может вырасти до 500 тысяч долларов при мировом крахе

Текущий рост биткоина обусловлен рядом факторов, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил реалистичность прогнозов о достижении криптовалютой стоимости в 100-500 тысяч долларов, а также назвал необходимое для такого скачка условие.

Во-первых, ожидание халвинга (уменьшения темпа выпуска новых биткоинов) дает людям импульс для того, чтобы они в усиленном режиме покупали монеты, отметил эксперт. Таким образом, толкает курс наверх повышающийся спрос. Во-вторых, свое влияние оказывает снижение доверия к доллару и евро.

Но главное, что все завороженно смотрят на рост курса биткоина и видят в этом особую надежность этого актива, хотя в основе этого постоянного роста как раз лежит уверенность людей в том, что курс будет расти, поэтому все время предъявляется повышенный спрос на эти монеты. Это самораскручивающийся процесс, у которого нет никакой объективной материальной основы Михаил Беляев экономист

Кроме того, криптовалюта активно используется для теневых переводов в сфере наркобизнеса и торговли оружием, что также обеспечивает постоянный спрос и рост курса, добавил экономист.

Однако подъем биткоина до 100 тысяч долларов, а тем более до 500 тысяч, как прогнозируют некоторые участники рынка, возможен только при каком-то катастрофическом крахе на мировой арене, убежден собеседник «Ленты.ру». В таком случае вера в устойчивость может тотально сместиться с остальных активов на этот, полагает он.

Но если так повысится курс при сломе традиционных валют, до 100 или 500 тысяч долларов, это не значит, что именно криптовалюта будет мировым спасением, как считают некоторые ее адепты. Вполне возможно, что это будет только временное убежище, за которым последует вообще колоссальный крах Михаил Беляев экономист

Аналитик обратил внимание, что подобным прогнозам противоречит и тот факт, что денежные власти крупнейших государств, понимая всю опасность криптовалюты, работают над введением правил и регламентов по контролю за ней, чтобы не допустить разрушительного действия на национальные экономики.

Сейчас, по прогнозу Беляева, на фоне ажиотажа биткоин может подрасти максимум до 50-60 тысяч долларов, после чего начнется откат. При этом он предположил, что ниже 30 тысяч долларов криптовалюта уже не упадет. Рост курса свыше 60 тысяч долларов аналитик допустил лишь при обострении геополитической обстановки, так как биткоин используется как средство расчетов при военных конфликтах для поставок части вооружения.

На торгах 4 декабря стоимость биткоина достигла рекордной отметки в 2023 году. Криптовалюта торговалась на уровне 41 тысячи долларов. При этом некоторые участники рынка спрогнозировали на фоне ожидающегося халвинга повышение цены до 100-500 тысяч долларов.

Ранее финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев сообщал, что биткоин способен побить собственный рекорд в 69 тысяч долларов.