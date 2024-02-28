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16:52, 28 февраля 2024Экономика

Биткоин рекордно подорожал

Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года

Фото: Hannes P Albert / Dpa / Globallookpress.com

В ходе торгов 28 февраля цена биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Цена главной криптовалюты в верхней точке достигала 60 663,93 доллара, что стало рекордным значением более чем за два года. По состоянию на момент написания материала биткоин торговался у отметки 60 407,27 доллара, его стоимость выросла за последние 24 часа на 5,92 процента.

Bitcoin от TradingView

Отметку в 50 тысяч долларов за монету биткоин перешагнул в феврале. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что криптовалюта дорожает из-за неопределенности в мировой экономике. При этом он указал, что, скорее всего, этот рост спекулятивный, ведь это децентрализованная валюта, неподконтрольная ни одному из регуляторов.

Ранее финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев напомнил, что биткоин является высокорискованным активом. Он подчеркнул, что это не банковский вклад, когда вы отнесли деньги и забыли про них до даты истечения депозита. Купив криптовалюту, необходимо постоянно мониторить и контролировать ситуацию на рынке.

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