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15:30, 28 февраля 2024Экономика

Россиянам дали совет на фоне резкого роста курса биткоина

Экономист Григорьев предупредил о рисках вложений в биткоин на фоне его роста

Фото: Unsplash

Вкладываясь в биткоин, важно понимать, что это высокорискованный актив, предупредил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он дал советы россиянам на фоне резкого роста курса популярной криптовалюты.

Во время торгов на бирже Coindesk 28 февраля биткоин подорожал до 59 тысяч долларов. В последний раз на этой отметке его курс находился в ноябре 2021 года.

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Вкладываться в биткоин «можно, но осторожно», считает экономист. Он подчеркнул, что это не банковский вклад — когда вы отнесли деньги и забыли про них до даты истечения депозита. Купив криптовалюту, необходимо постоянно мониторить и контролировать ситуацию на рынке.

Сопоставимая волатильность на рынке традиционных валют только один раз была, в марте позапрошлого года, по понятным причинам. На рынке криптовалют это происходит намного чаще и здесь для инвесторов главное — отслеживать все тренды, все, что влияет на рынок криптовалют, а этих факторов очень много

Владимир Григорьевэкономист

В качестве примера экономист привел ситуацию, при которой те или иные участники рынка начинают активнее пользоваться криптовалютами для обхода традиционных механизмов расчетов в долларах. По словам Григорьева, в результате на биткоины возрастает спрос, в следствие чего он может дорожать.

«Можно конечно вкладывать деньги в криптовалюту, но с четким осознанием того, какие риски это в себе несет. Можно заработать в два раза больше, чем ты вложил, а можно потерять процентов 70 от того, что ты вложил. Нужно просто быть к этому готовым, и уж точно не вкладывать деньги, отложенные на покупку машины или холодильника», — заключил экономист.

Bitcoin от TradingView

Ранее Григорьев допустил, что биткоин может побить собственный рекорд в 69 тысяч долларов. В числе основных факторов, влияющих на рост криптовалюты, он назвал ожидания халвинга, а также экономическую и политическую нестабильность.

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      Екатерина Смирная
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