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12:12, 28 февраля 2024Экономика

Цена биткоина установила новый рекорд

Цена биткоина на бирже Coindesk превысила 59 тысяч долларов

Фото: Unsplash

Во время торгов на бирже Coindesk 28 февраля биткоин подорожал до 59 тысяч долларов. О новом установленном рекорде с ноября 2021 года свидетельствуют данные площадки.

Цена самой популярной криптовалюты выросла на 5,38 процента, это максимальное значение за более чем два года. По состоянию на момент написания материала курс повышался до отметки в 59,34 тысячи долларов.

Bitcoin от TradingView

С начала февраля биткоин перешагнул отметку в 50 тысяч долларов за монету. По мнению директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, криптовалюта дорожает из-за неопределенности в мировой экономике. Скорее всего, этот рост спекулятивный, ведь это децентрализованная валюта, неподконтрольная ни одному из регуляторов, добавил эксперт.

Гендиректор департамента рыночной инфраструктуры и платежей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль заявил, что справедливая стоимость биткоина равна нулю. Главная криптовалюта не является хорошим выбором для вложения средств и не подходит как платежное средство, так как расчеты в ней почти не производятся за пределами даркнета, а для инвесторов биткоин не приносит ни денежный поток (как недвижимость), ни дивиденды (как ценные бумаги).

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      Вячеслав Агапов
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