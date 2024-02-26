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16:35, 26 февраля 2024Экономика

В ЕЦБ назвали справедливую цену биткоина

ЕЦБ: справедливая стоимость биткойна равна нулю

Фото: Edgar Su / Reuters

Справедливая стоимость биткойна равна нулю. Такое мнение озвучили генеральный директор департамента рыночной инфраструктуры и платежей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и советник этого департамента Юрген Шааф, их слова приводит «Интерфакс».

В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила запуск первых ETF, инвестирующих напрямую в криптовалюту. Сотрудники ЕЦБ отмечают, что это решение стало для адептов биткоина подтверждением, что такие инвестиции безопасны, однако одни с этим не согласны.

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По их словам, главная криптовалюта не является хорошим выбором для вложения средств, а также не походит для использования в качестве платежного средства. В качестве примера Биндзайль и Шааф назвали Сальвадор, где даже после признания биткоина средством платежа он не получил широкого распространения. Эксперты заметили, что такие расчеты почти не производятся за пределами даркнета. При этом для инвесторов биткоин не приносит ни денежный поток (как недвижимость), ни дивиденды (как ценные бумаги), а также его нельзя эффективно использовать.

В феврале цена биткоин превысила 50 тысяч долларов — котировки преодолели это значение впервые с конца 2021 года. Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что криптовалюта дорожает из-за неопределенности в мировой экономике. Он объяснил, что традиционное золото перестало выполнять антиинфляционные и антикризисные функции, которые раньше ему приписывались. При этом после разрешения выпуска ETF, привязанных к криптовалютам и биткоину в частности, сформировался повышенный спрос на них.

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