Рост курса биткоина объяснили

Экономист Ордов объяснил рост биткоина неопределенностью в мировой экономике

Биткоин дорожает из-за неопределенности в мировой экономике, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему стоимость этой криптовалюты резко стала расти, а также спрогнозировал будущее его курса в ближайшее время.

В настоящее время общая мировая экономическая неопределенность существует, такая турбулентность, скорее всего, будет нарастать

«Традиционное золото перестало выполнять антиинфляционные и антикризисные функции, которые раньше ему приписывались. После революционного решения об утверждении, согласовании и разрешении выпуска ETF, привязанных к криптовалютам и биткоину в частности, там [возникла] лавина денежных средств по меркам рынка криптовалют. Институациональные инвесторы начали инвестировать в эти ETF, и это формирует повышенный спрос. Все-таки рыночная экономика и законы фондового рынка приводят к тому, что дополнительные спросы и объемы денежных средств, направленные на покупку биткоина в частности, приводят к повышению котировок. С другой стороны, мы понимаем, что это децентрализованная валюта, которая не находится во власти ни одного из регуляторов (...), и сейчас это, скорее всего, спекулятивно», — сказал он.

14 февраля стоимость биткоина на торгах превысила 52 тысячи долларов, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 17:51 по московскому времени. Это рекорд с конца 2021 года. Капитализация превысила триллион долларов. Стоимость этой криптовалюты стала активно расти после того, как в США одобрили биткоин-ETF.

