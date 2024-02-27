Вероятность роста биткоина до рекордной стоимости оценили

Экономист Григорьев допустил, что биткоин побьет рекорд в 69 тысяч долларов

Гипотетически биткоин может побить собственный рекорд в 69 тысяч долларов, полагает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. О способности криптовалюты к динамичному росту он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Экономист отметил, что за несколько часов курс биткоина вырос на 7 тысяч долларов. Исходя из этого, Григорьев допустил, что криптовалюта способна превысить собственный рекорд. Однако сказать, когда это может произойти, невозможно, так как ее курс непредсказуем, подчеркнул он.

Текущий рост биткоина эксперт объяснил несколькими факторами. Во-первых, по его словам, динамика курса отражает ожидания халвинга. Помимо этого, интересу инвесторов к более рискованным активам способствует экономическая и политическая нестабильность. Вместе с тем экономист не исключил, что курс криптовалюты может подталкивать наверх спекулятивная игра тех или иных участников рынка, которые разогревают его для того, чтобы выгоднее продать биткоины.

«Криптовалюта очень отличается от традиционных валют и ценных бумаг. При всей волатильности рынка традиционных валют и ценных бумаг там все-таки существуют определенные закономерности, которые зависят как от фундаментальных экономических факторов, так и от конъюнктурных. Они, в общем-то, носят предсказуемый характер. Плюс на этих рынках существуют определенное регулирование и правила игры, установленные регуляторами. Что касается криптовалют, то это рынок, который носит относительно свободный характер, поэтому там намного легче манипулировать рынком — когда сознательно та или иная группа участников понижает или повышает цену того или иного актива. Этот фактор тоже может иметь значение», — пояснил Григорьев.

Во вторник, 27 февраля, курс биткоина вырос за прошедшие сутки на бирже Binance более чем на 10 процентов, превысив отметку в 57 тысяч долларов.

По мнению директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова, криптовалюта дорожает из-за неопределенности в мировой экономике, в условиях которой традиционное золото перестало выполнять антиинфляционные и антикризисные функции.