Стоимость биткоина превысила $61 тысячу

Курс биткоина на бирже Coindesk преодолел отметку в $61 тысячу

Курс биткоина на торгах в среду, 28 февраля, вырос более чем на 6,7 процента, свидетельствуют данные биржи Coindesk

С момента открытия торгов самая популярная криптовалюта подорожала почти на четыре тысячи долларов и обновила рекорд стоимости. Планку в 61 тысячу долларов биткоин не преодолевал с ноября 2021 года. На максимуме цена поднималась до 61,3 тысячи долларов. К моменту написания материала цены скорректировались до уровня 61,1 тысячи долларов за монету.

Биткоин перешагнул отметку в 50 тысяч долларов за монету в феврале 2024 года. По мнению директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова (ВШЭ) Константина Ордова, эта тенденция сложилась из-за неопределенности в мировой экономике. Рост криптовалюты спекулятивный, ведь это децентрализованная валюта, неподконтрольная ни одному из регуляторов, подчеркнул он.

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал россиянам на фоне резкого роста курса популярной криптовалюты не забывать, что это высокорискованный актив. Вкладываться в биткоин «можно, но осторожно»: это не банковский вклад, о котором можно забыть до даты истечения депозита. Купив криптовалюту, необходимо постоянно мониторить и контролировать ситуацию на рынке, предостерег он.