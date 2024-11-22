Курс юаня поднялся выше 14 рублей

Курс юаня в ходе пятничных торгов на Мосбирже впервые с октября 2023 года поднялся выше 14 рублей, свидетельствуют данные площадки.
Установленный Центробанком РФ на 22 ноября официальный курс китайской валюты составляет 13,88 рубля.
Рубль слабеет и к другим ведущим мировым валютам. В первой половине дня его курс на форексе превысил 103 рубля за доллар и 108 за евро (на момент написания материала скорректировался до 107,37).
Девальвацию рубля эксперты связывают с влиянием геополитической напряженности и рядом других факторов, включая формирование дефицита валюты, происходящего в том числе на фоне сложностей с оплатой импорта.