Курс юаня поднялся выше 14 рублей

Курс юаня впервые с октября 2023 года превысил 14 рублей

Курс юаня в ходе пятничных торгов на Мосбирже впервые с октября 2023 года поднялся выше 14 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Установленный Центробанком РФ на 22 ноября официальный курс китайской валюты составляет 13,88 рубля.

Рубль слабеет и к другим ведущим мировым валютам. В первой половине дня его курс на форексе превысил 103 рубля за доллар и 108 за евро (на момент написания материала скорректировался до 107,37).

Девальвацию рубля эксперты связывают с влиянием геополитической напряженности и рядом других факторов, включая формирование дефицита валюты, происходящего в том числе на фоне сложностей с оплатой импорта.