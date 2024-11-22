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12:10, 22 ноября 2024Экономика

Курс евро превысил 108 рублей

Investing.com: курс евро поднялся выше 108 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стоимость евро дошла до 108,354 рубля. Таковы данные Investing.com на 11:54 мск.

Ранее, 19 ноября, европейская валюта подорожала на 27 копеек и поднялась до 105,73 рубля.

Кроме того, 22 ноября курс доллара поднялся выше 103 рублей, или на 1,93 процента. До этого, 21 ноября, американская валюта подорожала на 46 копеек, до 100,68 рубля. В тот же день появился прогноз о неизбежной девальвации рубля. Есть мнение, что российская валюта продолжает испытывать давление таких геополитических рисков, как эскалация боевых действий на Украине или новые пакеты санкций.

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